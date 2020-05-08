"Авангард" объявил о переходе Шарипзянова и Толчинского

ТАСС, 8 мая. Защитник Дамир Шарипзянов и нападающий Сергей Толчинский стали игроками омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний Толчинский подписал контракт с "Авангардом" сроком на два года, 24-летний Шарипзянов - на три.

В завершившемся сезоне Толчинский выступал за московский ЦСКА, провел 40 матчей, набрав 22 (14 шайб + 8 результативных передач) очка, в плей-офф форвард сыграл в трех матчах, не сумев отметиться результативными действиями. В 2019 году вместе с ЦСКА Толчинский стал обладателем Кубка Гагарина. Также он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Каролину", а также за ряд клубов Американской хоккейной лиги.

Шарипзянов до перехода в "Авангард" играл за нижнекамский "Нефтехимик", воспитанником которого он является. Всего в КХЛ за клуб из Нижнекамска защитник провел 182 матча, набрав 66 (18+48) очков.