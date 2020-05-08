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75-летие Победы

Олег Матыцин поздравил ветеранов с 75-летием Победы

Министр спорта РФ отметил, что фронтовики, блокадники, узники концлагерей, труженики тыла впоследствии ковали славу отечественного спорта на международных соревнованиях
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 8 мая. Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Текст поздравления приводит пресс-служба Минспорта РФ.

"Дорогие друзья, уважаемые ветераны, от всей души поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Этот священный праздник занимает особое место в сердцах россиян, - говорится в обращении. - Мы гордимся великим подвигом воинов и тружеников тыла, защитивших нашу страну от вражеских сил и отстоявших независимость родины во имя жизни и процветания будущих поколений".

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"Среди тех, кто освобождал мир от фашизма и сражался за свободу, были спортсмены, тренеры, преподаватели и студенты спортивных вузов, физкультурники. Благодаря серьезной спортивной подготовке и морально-волевым качествам они быстро и эффективно овладевали всеми сложностями военного дела, отважно боролись против врага. Безграничное мужество, несокрушимая сила духа, верность отчизне и любовь к родной земле - все это позволяло нашим воинам выживать в сложнейших, нечеловеческих условиях, принимать героические решения, ценой которых порой была собственная жизнь", - добавил Матыцин.

Министр спорта РФ также отметил, что фронтовики, блокадники, узники концлагерей, труженики тыла впоследствии ковали славу отечественного спорта на международных соревнованиях. "Они останутся в нашей памяти и будут служить нравственным ориентиром на века: ветераны войны, герои-спортсмены - наше национальное достояние, память о них мы с почтением передаем из поколения в поколение. В этот великий день желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра! С Днем Победы!" - заключил министр спорта.

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75-летие Победы
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