Аджоев: пять замен в футбольных матчах позволят командам ускорять игру

В пятницу Международная федерация футбола разрешила проводить пять замен в матчах турниров, которые завершатся в 2020 году, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов после возобновления соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Команды будут иметь возможность поменять игроков только три раза за матч, а также во время перерыва между таймами. Если в игре будет дополнительное время, то там команды смогут сделать еще одну замену.

"Бывает, хочешь заменить игроков, а лимит тебе это не позволяет. Когда есть пять замен, думаешь об ускорении игры, о перемене ее характера. Так что это очень даже хорошо", - сказал Аджоев.

Решение было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) и вступает в силу немедленно. При этом отмечается, что организатор каждого турнира вправе самостоятельно принять решение о том, использовать это изменение в правилах или нет. Также сообщается, что позднее ФИФА и IFAB обсудят возможность продления данного решения и на турниры, которые завершатся в 2021 году. В соревнованиях, которые будут возобновлены после паузы из-за коронавируса, будет разрешено прекратить использование системы видеоассистента рефери.