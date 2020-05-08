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75-летие Победы

Онлайн-турнир по тхэквондо "Кубок Победы" пройдет 9 мая

В соревновании примут участие 280 спортсменов из различных регионов России, которые заранее сняли видеоролики с упражнениями

ТАСС, 8 мая. Первый всероссийский онлайн-турнир по тхэквондо "Кубок Победы" будет организован 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Соревнование приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и временной приостановкой проведения спортивных мероприятий 9 мая 2020 года Федерация тхэквондо (ИТФ) России проводит первый всероссийский онлайн-турнир по тхэквондо ИТФ по дисциплине "формальные комплексы "Кубок Победы" в рамках международного челленджа под эгидой Международной федерации тхэквондо (ИТФ), - говорится в сообщении Минспорта РФ.

В соревновании примут участие 280 спортсменов из различных регионов России. Участники турнира заранее сняли видеоролики с упражнениями, которые будут оцениваться судьями 9 мая в прямом эфире.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
75-летие Победы
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