В Южной Корее состоялся первый матч футбольного чемпионата

ТАСС, 8 мая. Чемпионат Южной Кореи по футболу стартовал в пятницу после более чем двухмесячной задержки из-за пандемии коронавируса.

В первом матче первого тура "Чонбук Хёндэ Моторс" обыграл "Сувон Самсунг Блюуингз" со счетом 1:0. Встреча состоялась при пустых трибунах.

Агентство Yonhap сообщает, что трансляция матча велась в 36 странах, а также в YouTube и Twitter. Перед выходом на поле футболистам измеряли температуру тела, а тренерский состав и запасных игроков обязали носить защитные маски.

Старт турнира должен был состояться 29 февраля, но был перенесен из-за произошедшей в стране вспышки инфекции.

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось за сутки на 12 и составило 10 822, при этом 11 новых случаев - завозные. Общее число летальных исходов составляет 256. Всего с начала распространения инфекции в стране выздоровели 9 484 человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли.