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Шахматные турниры

Сборная России уступила команде США в седьмом туре Кубка наций по шахматам

Россияне занимают четвертое место в таблице

ТАСС, 8 мая. Российские шахматисты проиграли сборной США со счетом 1,5:2,5 в матче седьмого тура Кубка наций, который проходит в онлайн-режиме.

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Сборную России представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Александра Горячкина. Сборную США - Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Уэсли Со и Ирина Круш. Непомнящий уступил Накамуре черными фигурами. Партии между Артемьевым и Каруаной, Карякиным и Со, Горячкиной и Круш завершились вничью.

В других матчах седьмого тура сборная Китая обыграла команду Европы со счетом 2,5:1,5, сборная Индии оказалась сильнее команды "остального мира" - 2,5:1,5.

По итогам семи туров лидирует сборная Китая, которая набрала 13 очков, далее расположились сборные США, Европы (по 9), России (5), Индии (4), "остального мира" (2).

В восьмом туре россияне сыграют с командой Китая позднее в пятницу.

Команды проводят двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все встречи проходят с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований - $180 тыс.

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Шахматные турниры
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Шахматные турниры
Сборная России потеряла шансы на выход в финал Кубка наций по шахматам
В восьмом туре россияне проиграли команде Китая со счетом 1,5:2,5
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