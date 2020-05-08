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Сборные по хоккею

Фазель заявил, что не участвовал в составлении символической сборной СССР/России

В символическую пятерку вошли вратарь Владислав Третьяк, защитники Вячеслав Фетисов и Александр Рагулин, нападающие Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель не принимал участие в голосовании по поводу состава сборной СССР/России всех времен, его вариант выглядел бы совсем другим. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее IIHF в рамках 100-летней годовщины чемпионата мира на своем официальном сайте представила сборные всех времен среди команд, которые должны были участвовать в турнире 2020 года в Швейцарии, соревнование было отменено из-за пандемии коронавируса.

В символическую пятерку команды СССР/России вошли вратарь Владислав Третьяк, защитники Вячеслав Фетисов и Александр Рагулин, нападающие Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин. В заметке про команду было отмечено, что в состав не попали, хотя этого были также достойны, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Сергей Федоров и Сергей Макаров.

"В России очень много хороших игроков, и невозможно составить только одну символическую сборную - таковых можно составить две, три, четыре. Я не участвовал в этом решении, мой выбор был бы совсем другим", - сказал Фазель.

"По отношению к этому могут быть большие дебаты, это можно обсуждать часами. Достаточно сказать, что у вас есть Ларионов, Михайлов, Петров, Харламов, Крутов, Овечкин", - добавил глава IIHF.

Теги
Фазель, РенеОвечкин, Александр МихайловичМалкин, Евгений Владимирович
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