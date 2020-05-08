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Аджоев: футболистам РПЛ будет непросто возобновить сезон после длительной паузы

Руководитель тульского "Арсенала" считает, что три недели - слишком короткий срок для полноценной подготовки

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Футболистам клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет сложно подготовиться к возобновлению сезона в течение июня. Такое мнение ТАСС высказал глава тульского "Арсенала" Гурам Аджоев.

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Все футбольные соревнования в стране приостановлены до 31 мая. Футболисты из-за режима самоизоляции лишены возможности полноценно тренироваться. РПЛ рассчитывает возобновить чемпионат 21 или 28 июня.

"Тяжело будет за июнь подготовиться. Это не четыре недели получается, а три, поскольку на четвертую игроки начинают сбрасывать нагрузки. Боюсь, возможны травмы. Когда футболист готов, естественно, травм меньше. Не было бы большой паузы, можно было бы восстановиться за три-четыре недели. Да, по ходу чемпионата можно набрать форму, но будет тяжело", - сказал Аджоев.

Решение относительно возможности возобновления чемпионата России исполком Российского футбольного союза примет 15 мая.

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Влияние коронавируса на спорт
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