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Футбол в Испании

Футбольная лига Испании опровергла информацию о возобновлении чемпионата 20 июня

Дата возобновления первенства будет установлена правительством страны

ТАСС, 8 мая. Испанская футбольная лига (Ла лига) опровергла информацию о том, что чемпионат Испании будет возобновлен 20 июня. Об этом сообщает портал Football Espana.

В четверг президент клуба "Леганес" Хавьер Арриве заявил испанским СМИ, что чемпионат Испании может быть возобновлен 20 июня, а последний тур должен быть сыгран 26 июля. Ла лига опровергла данное заявление, отметив, что точные даты возобновления футбольного первенства еще не определены - они будут установлены правительством страны.

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На этой неделе футбольным клубам первого и второго дивизионов чемпионата Испании было разрешено приступить к тренировочным занятиям. Решение было принято после ослабления ограничений в отношении занятий спортом в стране. Клубам разрешили проводить индивидуальные тренировки.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет "Барселона".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,8 млн человек, зафиксировано свыше 260 тыс. смертельных исходов. В Испании зафиксировано более 222 тыс. случаев заражения, более 26 тыс. человек умерли.

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