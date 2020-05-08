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КХЛ

Чемпион мира по хоккею Бирюков подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

Соглашение рассчитано на один год

ТАСС, 8 мая. Защитник Евгений Бирюков подписал соглашение с уфимским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Контракт с 34-летним защитником рассчитан на один год.

Бирюков на протяжении всей карьеры выступал за магнитогорский "Металлург" и является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. На его счету 895 игр за магнитогорский клуб, в которых он набрал 144 (25 шайб + 119 передач) очка. Бирюков дважды становился обладателем Кубка Гагарина и трижды - чемпионом России.

В составе сборной России он выигрывал чемпионат мира (2012), а также становился серебряным призером мирового первенства. Всего за национальную команду он провел 17 матчей, набрав 7 (2+5) очков.

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