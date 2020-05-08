Сборная России потеряла шансы на выход в финал Кубка наций по шахматам

ТАСС, 8 мая. Российские шахматисты проиграли сборной Китая со счетом 1,5:2,5 в матче восьмого тура Кубка наций, который проходит в онлайн-режиме, и потеряли шансы на выход в финал турнира.

Сборную России представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Александра Горячкина. За сборную Китая выступали Дин Лижэнь, Ван Хао, Вэй И и Хоу Ифань. Горячкина, играя черными фигурами, уступила Хоу Ифань. Партии между Непомнящим и Дин Лижэнем, Ван Хао и Артемьевым, Карякиным и Вэй И завершились вничью.

В другом матче восьмого тура сборная США оказалась сильнее команды "остального мира" - 3:1. Встреча между сборной Европы и командой Индии завершилась вничью со счетом 2:2.

По итогам восьми туров лидирует сборная Китая, которая набрала 15 очков, далее расположились сборные США (11), Европы (10) России (5), Индии (5) и "остального мира" (2). В финале встретятся две лучшие сборные по итогам кругового турнира. Сборная России лишилась шансов на выход в финал, так как в оставшихся двух турах сможет набрать не более 4 очков.

Российским шахматистам осталось провести на турнире матчи против сборных "остального мира" и Индии. Обе встречи пройдут в субботу.

Финал состоится 10 мая. Все встречи проходят с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований - $180 тыс.