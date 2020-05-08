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Готов к труду и обороне

На собственном примере. Как ветераны Великой Отечественной войны выполняют нормативы ГТО

Участники войны считают, что именно интерес к занятиям физической культурой и спортом помог им укрепить здоровье и достичь долголетия
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" регулярно фиксируют успехи самых отважных обладателей знаков отличия — ветеранов Великой Отечественной войны. Несмотря на преклонный возраст и непростое прошлое, они демонстрируют не только позитивное мышление, но и отличную физическую подготовку. Собственным примером ветераны показывают молодому поколению, что нет ничего невозможного. Золотой знак отличия ГТО в этом году был вручен участнице Великой Отечественной войны Татьяне Федоровне Калашниковой, которая выполнила нормативы в 95 лет. Обязательная проверка здоровья перед сдачей оказалась для нее обычной формальностью — самочувствие отличное, давление в норме. Татьяна Федоровна регулярно посещает бассейн, занимается скандинавской ходьбой и лечебной физкультурой.

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"После выхода на пенсию решила заняться спортом. Сейчас я чувствую себя значительно лучше", — поделилась впечатлениями Татьяна Калашникова.

99-летний ветеран Абрам Израилевич Миркин своим примером доказывает, что возраст спорту не помеха. В войну Миркин служил в артиллерии, на его счету 12 вражеских самолетов и 70 фашистских автоматчиков. Победу встретил на финской границе.

Через несколько месяцев Абраму Израилевичу исполнится 100 лет, но каждое утро у него по распорядку обязательная 40-минутная зарядка. Знак отличия ГТО он получил еще три года назад, успешно выполнив нормативы. "Активный и светлый человек", — так о герое войны говорят родственники.

Ежедневно выполняет зарядку и 92-летний Алексей Гурьянович Кочеров из Ярославской области. В начале войны ему было всего 13 лет. Понимая, что на фронт его не возьмут, он пошел трудиться в колхоз, работал пастухом, а затем стал пахарем. В день мальчику нужно было вспахать и засеять гектар земли. Сейчас Алексей Гурьянович ведет активный образ жизни, летом ездит на велосипеде, зимой встает на лыжи.

"Здесь был Якуп Челябинский"

В этом году, незадолго до объявления пандемии, золотой знак отличия ГТО был вручен 95-летнему Сунагату Кунакельдиновичу Якупову. В 1943 году его призвали на фронт, он участвовал в боях под городом Ковель, был награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени и орденом Боевого Красного Знамени. Дошел до Берлина, оставив на Рейхстаге надпись: "Здесь был Якуп Челябинский".

"Не хочу отставать от людей. Да, я плохо вижу, память иногда подводит. Но я хожу и физически был готов к тому, чтобы выполнить нормы ГТО", — рассказал Сунагат Якупов.

Три года назад золотой знак отличия получил Константин Михайлович Познянский. В 1944 году его призвали в армию, направили в Харьковскую военно-авиационную школу стрелков-бомбардиров фронтовой авиации. По ускоренной программе его обучили бомбардировке, обстрелу противника. Вот уже 60 лет Константин Михайлович поражает всех своей дисциплиной и силой воли — каждое утро в любую погоду ветеран выходит на улицу с голым торсом, делает зарядку, отжимается. Он неизменный организатор и участник ежегодных лыжных соревнований в Иркутской области, в своей возрастной группе в течение десяти побеждает в областных соревнованиях "Лыжня России".

"Я счастлив тем, что здоровье пока не подводит, несомненно, в этом мне помогает дружба со спортом, и я еще могу принести пользу людям", — говорит о себе 93-летний ветеран. Недавно он снова поразил всю страну своей формой — отжался 75 раз.

Еще одна обладательница знака отличия ГТО и участница войны 89-летняя Любовь Николаевна Устинова живет в Пермском крае, Ярославскую область на спортивной карте ГТО представляет 92-летний Владимир Максимович Лямин, Амурская область может похвастаться сразу тремя спортивными ветеранами: Аза Ивановна и Виктор Трофимович Григурко, полковник воздушно-десантных войск Анатолий Яковлевич Медведь. Все участники войны уже в преклонном возрасте, но считают, что именно интерес к занятиям физической культурой и спортом помог им укрепить здоровье и достичь подобного долголетия.

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