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НХЛ

Защитник "Монреаля" Романов отметил, что перешел в НХЛ в погоне за мечтой

Россиянин признался, что рад продолжить карьеру в Северной Америке

ТАСС, 8 мая. Российский защитник "Монреаля" Александр Романов заявил, что перешел в клуб Национальной хоккейной лиги, чтобы осуществить свою мечту. Комментарий Романова приводит русскоязычная версия сайта лиги.

В пятницу "Монреаль" объявил, что подписал контракт на три года с 20-летним хоккеистом.

"Над решением долго не думал, у меня есть мечта - играть в НХЛ, - отметил Романов. - И я только рад уехать в Северную Америку, чтобы продолжить свою карьеру там, хочу развиваться. И мне не важно, какой я сейчас, как провел последний сезон, стал ли ведущим защитником КХЛ - я иду за своей мечтой".

Романов в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20, досрочно завершенном из-за коронавируса, принял участие в 43 матчах за ЦСКА и сделал семь голевых передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа. В плей-офф защитник провел четыре матча, не отметившись результативными действиями. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА.

Романов был выбран "Монреалем" под общим 38-м номером на драфте 2018 года. В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира. В 2020 году он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.

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