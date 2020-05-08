Футболисты "Оренбурга" закупили продукты и медикаменты для ветеранов

ТАСС, 8 мая. Игроки футбольного клуба "Оренбург" оплатили покупку продуктовых наборов и медикаментов для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Футболисты "Оренбурга" собрали деньги, оплатили продуктовые наборы и медикаменты и передали волонтерам, которые накануне праздника Великой Победы развезли подарки ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Чемпионат России по футболу приостановлен. "Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 25 очков в 22 матчах.