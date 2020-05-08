Шипов: ошибки в селекции стали причиной неудачи российских шахматистов в Кубке наций

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Ошибки в комплектовании сборной России по шахматам на Кубок наций повлияли на результат команды, которая лишилась шансов на выход в финал онлайн-турнира. Таким мнением с ТАСС поделился гроссмейстер и шахматный комментатор Сергей Шипов.

Россияне проиграли сборной Китая со счетом 1,5:2,5 в матче восьмого тура Кубка наций. Сборную России представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Александра Горячкина, за сборную Китая выступали Дин Лижэнь, Ван Хао, Вэй И и Хоу Ифань. Горячкина, играя черными фигурами, уступила Хоу Ифань. Партии между Непомнящим и Дин Лижэнем, Ван Хао и Артемьевым, Карякиным и Вэй И завершили вничью.

"На мой взгляд, были допущены ошибки при комплектовании коллектива. Непомнящий в последнее время очень уж много играл и подошел к этому турниру в полуразобранном состоянии. Его пять поражений не лезут ни в какие рамки, никогда еще - ни в советские, ни в постсоветские времена наши шахматисты, выступая за национальную команду, так много не проигрывали. Ян очень боевой, очень хочет, всегда готов играть", - сказал Шипов.

"Со стороны остается непонятным, почему его раз за разом выставляют на очередной матч, - подчеркнул Шипов. - Есть в заявке Дмитрий Андрейкин, но почему-то в последние дни он не играет. После одного, второго поражения продолжают выставлять Яна. Мы многого не знаем, но со стороны это выглядит странно - если человек проигрывает, его надо менять, это совершенно очевидно".

Шипов усомнился в целесообразности включения Непомнящего в команду: "Ну и вообще, может быть, Яна не надо было брать в команду - он просто не готов, при том, конечно, что он один из лидеров нашего коллектива. У командных турниров своя специфика - игрок, который не справляется со своими обязанностями, должен садиться на лавку. Хоккейный вратарь пропускает шайбу, другую, и тренер уже к нему присматривается, а пропускает третью - все".

"Яну верят безмерно, но страдает команда. Кто проиграл американцам? Ян. В матче с китайцами Ян белыми сознательно старался не проиграть в четвертый раз подряд, а эта задача по нашим шахматным меркам довольно-таки унизительная", - отметил Шипов.

Многослойные ошибки

Шипов считает, что ошибка была допущена и относительно женщин в команде: "Да, Горячкина - претендентка на мировое первенство, выдающаяся шахматистка. Но тут стоит учитывать следующие обстоятельства - в интернете она практически не играет, для нее интернет - практически новая среда, и она играет в командном важном турнире за национальный коллектив, осваивая интернет-шахматы в то время, когда у нас есть шахматистки, которые имеют большой опыт как раз именно в шахматах подобного жанра. У нас, в конце концов, есть трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно, но ее почему-то в составе нет".

"И Саша Костенюк, наша экс-чемпионка мира, через интернет во всеуслышание заявила, что не понимает принципов формирования команды на этот турнир. Так что противоречий накопилось очень много", - подчеркнул Шипов.