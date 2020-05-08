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Шахматные турниры

Шипов: ошибки в селекции стали причиной неудачи российских шахматистов в Кубке наций

По мнению гроссмейстера, состав сборной России на турнир должен был быть другим
Сергей Шипов Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Сергей Шипов
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Ошибки в комплектовании сборной России по шахматам на Кубок наций повлияли на результат команды, которая лишилась шансов на выход в финал онлайн-турнира. Таким мнением с ТАСС поделился гроссмейстер и шахматный комментатор Сергей Шипов.

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Россияне проиграли сборной Китая со счетом 1,5:2,5 в матче восьмого тура Кубка наций. Сборную России представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Александра Горячкина, за сборную Китая выступали Дин Лижэнь, Ван Хао, Вэй И и Хоу Ифань. Горячкина, играя черными фигурами, уступила Хоу Ифань. Партии между Непомнящим и Дин Лижэнем, Ван Хао и Артемьевым, Карякиным и Вэй И завершили вничью.

"На мой взгляд, были допущены ошибки при комплектовании коллектива. Непомнящий в последнее время очень уж много играл и подошел к этому турниру в полуразобранном состоянии. Его пять поражений не лезут ни в какие рамки, никогда еще - ни в советские, ни в постсоветские времена наши шахматисты, выступая за национальную команду, так много не проигрывали. Ян очень боевой, очень хочет, всегда готов играть", - сказал Шипов.

"Со стороны остается непонятным, почему его раз за разом выставляют на очередной матч, - подчеркнул Шипов. - Есть в заявке Дмитрий Андрейкин, но почему-то в последние дни он не играет. После одного, второго поражения продолжают выставлять Яна. Мы многого не знаем, но со стороны это выглядит странно - если человек проигрывает, его надо менять, это совершенно очевидно".

Шипов усомнился в целесообразности включения Непомнящего в команду: "Ну и вообще, может быть, Яна не надо было брать в команду - он просто не готов, при том, конечно, что он один из лидеров нашего коллектива. У командных турниров своя специфика - игрок, который не справляется со своими обязанностями, должен садиться на лавку. Хоккейный вратарь пропускает шайбу, другую, и тренер уже к нему присматривается, а пропускает третью - все".

"Яну верят безмерно, но страдает команда. Кто проиграл американцам? Ян. В матче с китайцами Ян белыми сознательно старался не проиграть в четвертый раз подряд, а эта задача по нашим шахматным меркам довольно-таки унизительная", - отметил Шипов.

Многослойные ошибки

Шипов считает, что ошибка была допущена и относительно женщин в команде: "Да, Горячкина - претендентка на мировое первенство, выдающаяся шахматистка. Но тут стоит учитывать следующие обстоятельства - в интернете она практически не играет, для нее интернет - практически новая среда, и она играет в командном важном турнире за национальный коллектив, осваивая интернет-шахматы в то время, когда у нас есть шахматистки, которые имеют большой опыт как раз именно в шахматах подобного жанра. У нас, в конце концов, есть трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно, но ее почему-то в составе нет".

"И Саша Костенюк, наша экс-чемпионка мира, через интернет во всеуслышание заявила, что не понимает принципов формирования команды на этот турнир. Так что противоречий накопилось очень много", - подчеркнул Шипов.

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Возвращаясь к формированию мужского состава, Шипов сказал: "Вы знаете, что Александр Грищук был изначально заявлен за команду, но его тоже в итоге не оказалось. Хотя вот тут палка о двух концах - дело в том, что вместо него в состав ввели Владислава Артемьева, который стал сейчас самым успешным игроком коллектива".

"Так что, если бы у нас сейчас была возможность сесть в машину времени, перелететь в начало турнира - ясно, что состав был бы совершенно другой. И играл бы и Грищук, и Артемьев. Ну и женский коллектив был бы чуть другой - эти ошибки наслоились одна на другую. Можно было бы и говорить и о чуть-чуть невезении - тут мы должны были выиграть, там не должны были проиграть, но это уже отговорки для слабых, Россия в этом не нуждается, сами виноваты, сами проиграли, и надо извлекать из этого ошибки", - считает Шипов.

А китайцы - молодцы

Шипов остался под большим впечатлением от игры китайской сборной по шахматам: "Герои, молодцы! Демонстрируют фантастические шахматы, удивительную стабильность - играют матч, как турнир всей жизни, и такое ощущение, что они именно к этому матчу и готовились всю жизнь. То, как китайцы могут сплотиться и играть за свою страну, вызывает белую зависть: вспоминаешь былые советские времена, когда это было престижно, когда это было дело государственной важности, и каждый шахматист буквально "умирал" на площадке".

Эксперт считает успешным формат проведения Кубка наций, однако, по его мнению, он может быть усовершенствован комплектацией команд: "Надо продолжать. Только единственное, что мне кажется, надо чуть-чуть расширить состав самих команд, потому что три мужчины и одна женщина - это очень мало: должно быть четыре мужчины и две женщины - это было бы более справедливо, в том числе и по отношению к женщинам".

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По итогам восьми туров лидирует сборная Китая, которая набрала 15 очков, далее расположились сборные США (11), Европы (10) России (5), Индии (5) и "остального мира" (2). В финале встретятся две лучшие сборные по итогам кругового турнира. Сборная России лишилась шансов на выход в финал, так как в оставшихся двух турах сможет набрать не более 4 очков. Российским шахматистам осталось провести на турнире матчи против сборных "остального мира" и Индии, обе встречи пройдут в субботу.

Финал состоится 10 мая. Все встречи проходят с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований - $180 тыс.

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