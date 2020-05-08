IIHF покажет победный для сборной России финал чемпионата мира 2012 года

ТАСС, 8 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) 9 мая проведет трансляцию финального матча чемпионата мира 2012 года между сборными России и Словакии. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Матч Россия - Словакия завершился победой россиян со счетом 6:2. Трансляция начнется в 18:00 по московскому времени на странице IIHF на Facebook.

В 2012 году российская команда проводила свой четвертый финал за пять лет, для сборной Словакии финальный матч того года был третьим в истории. По две шайбы в матче забросили россиянин Александр Семин и словак Здено Хара, они были признаны лучшими игроками встречи. Самым ценным игроком турнира стал российский форвард Евгений Малкин, набравший 19 (11 шайб + 8 передач) очков в 10 матчах, что стало лучшим результатом мирового первенства в 2012 году.

Чемпионат мира 2020 года должен был пройти в Швейцарии, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Самой титулованной командой является сборная Канады, в активе которой 26 золотых медалей турнира, сборная СССР становилась чемпионом мира 22 раза, России - пять раз. Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии.