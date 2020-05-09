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Объекты Шахматной олимпиады не будут сданы вовремя из-за коронавируса

Причиной стала задержка доставки необходимого оборудования

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мая. /ТАСС/. Сроки сдачи объектов для Всемирной шахматной олимпиады, паралимпиады и конгресса Международной шахматной федерации (FIDE) в Ханты-Мансийске сдвинуты на конец 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор департамента физической культуры и спорта региона Сергей Артамонов.

Для окончания работ необходимо оборудование, которое не могут доставить в город из Краснодарского края из-за ограничительных мер, действующих там. Ранее Артамонов сообщал ТАСС, что власти региона планировали до июля 2020 года возвести и открыть в Ханты-Мансийске универсальный спортивный комплекс, два 25-этажных дома для проживания участников, здание для питания спортсменов и экспоцентр для деловых встреч. Суммарная стоимость объектов должна была составить более 3,7 млрд рублей.

"В связи с коронавирусом произошли сдвижки сроков [окончания] работ. В этом году все объекты будут точно готовы. Сейчас окончание намечено на четвертый квартал", - сказал Артамонов.

По словам чиновника, в настоящее время строители ждут поставку необходимого оборудования из Краснодарского края и из-за границы. "Все оборудование есть, но поставщики с ним из Краснодарского края из-за ограничительных мер не могут выехать. Часть должны были купить за границей. Два дома готовы полностью, однако поставка мебели для них тоже сдвигается", - уточнил собеседник агентства, добавив, что тестовое мероприятие в универсальном спортивном комплексе могут провести в апреле 2021 года.

В конце марта 2020 года FIDE объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, первой в истории Шахматной паралимпиады и конгресса организации. Церемония открытия Шахматной олимпиады, Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир Шахматной олимпиады - в Москве. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятия отложены на 2021 год.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,8 млн человек, зафиксировано свыше 260 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723 пациента.

Об олимпиаде

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.

Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году - сборная России). Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 побед у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская - три раза. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем мужского турнира стала сборная Украины, а женского - команда России.

Теги
Шахматные турнирыВлияние коронавируса на спорт
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