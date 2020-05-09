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ММА

Тест на коронавирус участника турнира UFC 249 Соузы дал положительный результат

Поединок бразильца против американца Холла отменен
Роналдо Соуза AP Photo/Julio Cortez
Описание
Роналдо Соуза
© AP Photo/Julio Cortez

ТАСС, 9 мая. Результат теста на коронавирусную инфекцию бразильского бойца Роналдо Соузы, который должен был принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, оказался положительным. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Вечер боев UFC должен состояться 10 мая в американском городе Джексонвилл (штат Флорида, США). Мероприятие включит в себя 12 боев. Соперником Соузы должен был стать американец Юрая Холл, теперь поединок не состоится.

По информации источника, турнир не будет отменен, так как 40-летний бразилец контактировал только с членами своей команды. Проведение мероприятия пройдет по графику, что подтвердил UFC после совещания с властями штата. Соуза является бессимптомным носителем вируса. Он прибыл к месту проведения турнира в среду, а в субботу прошел процедуру взвешивания.

В главном поединке вечера сойдутся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэйджи, они поборются за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Изначально соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, однако он не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса, а позднее и сам турнир был перенесен. В турнире примет участие и российский боец Алексей Олейник, которому будет противостоять бразилец Фабрисио Вердум.

Соуза провел 34 боя за время карьеры в смешанных единоборствах. В его активе 26 побед, восемь поединков бразилец проиграл. Еще один бой был признан несостоявшимся.

После UFC 249 организация проведет еще два турнира в Джексонвилле. Мероприятия намечены на 13 и 16 мая.

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