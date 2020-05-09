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КХЛ

Бывший хоккеист ЦСКА Любимов перешел в "Спартак"

Соглашение с 27-летним форвардом подписано на один сезон
Роман Любимов Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Роман Любимов
© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 9 мая. Нападающий Роман Любимов перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Контракт с 27-летним игроком подписан на один сезон.

В минувшем сезоне Любимов представлял магнитогорский "Металлург", в составе которого провел 61 встречу и набрал 10 (4 гола + 6 передач) очков. За три матча плей-офф хоккеист результативными действиями не отметился.

Также Любимов играл за ЦСКА (2011-2016, 2017-2018), в составе которого стал чемпионом России сезона-2014/15. В Национальной хоккейной лиге Любимов выступал на протяжении сезона-2016/17 за "Филадельфию". В составе сборной России форвард стал бронзовым призером домашнего чемпионата мира 2016 года.

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