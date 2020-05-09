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Влияние коронавируса на спорт

Тарпищев: АТР и WTA на следующей неделе обсудят возможное продление паузы в календаре

На данный момент из-за пандемии коронавируса турниры официально приостановлены до 13 июля
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) обсудят возможное продление паузы в календаре на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Изначально ATP и WTA приостановили сезон на шесть недель, после чего продлили паузу до 7 июня. На данный момент из-за пандемии коронавируса турниры официально приостановлены до 13 июля.

"На следующей неделе ATP и WTA проведут совещания по насущным проблемам. Обсудят возможное продление паузы в календаре, финансовые вопросы, - сказал Тарпищев. - Развитие событий сложно прогнозировать, пока в безопасности турниры, которые стоят в календаре начиная с конца сентября".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичВлияние коронавируса на спорт
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