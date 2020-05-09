Тарпищев: АТР и WTA на следующей неделе обсудят возможное продление паузы в календаре

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) обсудят возможное продление паузы в календаре на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Тарпищев: полноценного теннисного календаря не будет раньше сентября

Изначально ATP и WTA приостановили сезон на шесть недель, после чего продлили паузу до 7 июня. На данный момент из-за пандемии коронавируса турниры официально приостановлены до 13 июля.

"На следующей неделе ATP и WTA проведут совещания по насущным проблемам. Обсудят возможное продление паузы в календаре, финансовые вопросы, - сказал Тарпищев. - Развитие событий сложно прогнозировать, пока в безопасности турниры, которые стоят в календаре начиная с конца сентября".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.