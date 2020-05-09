Тройка Козлова, Ларионова и Федорова признана лучшей в истории "Детройта" по версии ESPN

ТАСС, 9 мая. Телеканал ESPN признал тройку Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова и Сергея Федорова лучшей в истории клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт". Рейтинг игроков всех клубов лиги приводится на сайте телеканала.

Игроки входили в "русскую пятерку". Помимо Козлова, Ларионова и Федорова, в ней выступали Владимир Константинов и Вячеслав Фетисов.

"В атаке их игра выглядела как хоккейное выражение симфонии Чайковского. В защите Федоров был нападающим нового уровня, который дважды завоевал "Селки Трофи" (приз лучшему нападающему оборонительного плана)", - говорится в характеристике тройки.

Федоров был выбран "Детройтом" в 1989 году на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 74-м номером, в североамериканской лиге российский нападающий провел 1248 матчей, в которых набрал 1179 очков (483 шайбы + 696 голевых передач). Ларионов перешел в "Детройт" в 1995 году, всего он провел в НХЛ 921 встречу, набрав 644 (169+475) очка. Козлов был выбран "Детройтом" в третьем раунде драфта 1990 года под общим 45-м номером, на его счету 853 (356+497) очка в 1182 играх лиги. В составе клуба они вместе выступали на протяжении пяти лет, дважды став обладателями Кубка Стэнли (1997, 1998).