{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Велогонка "Вуэльта" не будет проходить по территории Португалии в 2020 году

Ранее многодневка была сокращена на три первых этапа из-за пандемии

ТАСС, 9 мая. Престижная шоссейная многодневная велогонка "Вуэльта" из-за пандемии коронавируса не будет в текущем сезоне проходить в Португалии. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

На эту тему
Многодневка "Джиро д'Италия" пройдет 3-25 октября, "Вуэльта" - с 20 октября по 8 ноября

Ранее "Вуэльта" была сокращена на три первых этапа из-за пандемии.

Отмечается, что из-за невозможности создать благоприятные условия будут отменены 15-й и 16-й этапы в португальских городах Порту, Матозиньюш и Визеу. Новые места проведения уже определены и будут названы позднее.

"В такой исключительной ситуации мы должны проявлять гибкость и принимать подобные решения. Очень жаль, что мы не сможем посетить Португалию в 2020 году, но не хотим окончания отношений. Мы будем поддерживать и налаживать связи, которые у нас сложились с Португалией, чтобы вернуться в эту страну, когда станет лучше", - заявил директор "Вуэльты" Хавьер Вильен.

После отмены первых трех этапов ожидается, что гонка стартует 24 октября.

"Вуэльта" проводится с 1935 года и входит в число самых престижных веломногодневок наряду с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия", которые также были перенесены. Действующим победителем гонки является словенец Примож Роглич.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
НХЛ
Тройка Козлова, Ларионова и Федорова признана лучшей в истории "Детройта" по версии ESPN
В составе клуба они дважды стали обладателями Кубка Стэнли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС