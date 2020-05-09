Велогонка "Вуэльта" не будет проходить по территории Португалии в 2020 году

ТАСС, 9 мая. Престижная шоссейная многодневная велогонка "Вуэльта" из-за пандемии коронавируса не будет в текущем сезоне проходить в Португалии. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Ранее "Вуэльта" была сокращена на три первых этапа из-за пандемии.

Отмечается, что из-за невозможности создать благоприятные условия будут отменены 15-й и 16-й этапы в португальских городах Порту, Матозиньюш и Визеу. Новые места проведения уже определены и будут названы позднее.

"В такой исключительной ситуации мы должны проявлять гибкость и принимать подобные решения. Очень жаль, что мы не сможем посетить Португалию в 2020 году, но не хотим окончания отношений. Мы будем поддерживать и налаживать связи, которые у нас сложились с Португалией, чтобы вернуться в эту страну, когда станет лучше", - заявил директор "Вуэльты" Хавьер Вильен.

После отмены первых трех этапов ожидается, что гонка стартует 24 октября.

"Вуэльта" проводится с 1935 года и входит в число самых престижных веломногодневок наряду с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия", которые также были перенесены. Действующим победителем гонки является словенец Примож Роглич.