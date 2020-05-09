Гретцки и Кросби вошли в состав сборной Канады всех времен по версии IIHF

Голкипером команды стал Шон Бурк. На счету Бурка пять чемпионатов мира, он стал дважды победителем (1997, 2003) турнира и дважды серебряным призером (1989, 1991). Всего на мировых первенствах он провел 35 матчей, что является рекордным результатом для сборной Канады.

Защитную линию команды составили Скотт Нидермайер и Крис Пронгер. В активе обоих хоккеистов золотые медали молодежного (1993) и взрослого чемпионатов мира (2004), они дважды стали победителями Олимпийских игр (2002, 2010). При этом Нидермайер четыре раза стал обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003, 2007), Пронгер выиграл трофей один раз в 2007 году.

Лучшими нападающими признаны Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Сидни Кросби. Гретцки является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем "Конн Смайт Трофи" (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков Национальной хоккейной лиги), также он является рекордсменом НХЛ по количеству набранных очков (2857) и голов (894). Со сборной Канады он стал бронзовым призером чемпионата мира 1982 года и трижды победителем Кубка Канады, один раз - серебряным призером Кубка мира.

Лемье становился серебряным призером чемпионата мира - 1985, чемпионом Олимпийских игр - 2002 и дважды победителем Кубка Стэнли. Кросби является единственным действующим игроком из состава, на счету 32-летнего хоккеиста победы на Олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014), а также победа на чемпионате мира (2015). Вместе с "Питтсбургом" он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.