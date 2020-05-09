Президент ФК "Лион" сообщил, что ответный матч ЛЧ с "Ювентусом" пройдет 7 августа

ТАСС, 9 мая. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и французским "Лионом" пройдет 7 августа в Турине без зрителей. Об этом заявил президент французского клуба Жан-Мишель Ола, комментарий которого приводит портал Football Italia со ссылкой на радиостанцию RTL.

"Игра с "Ювентусом" пройдет 7 августа в Турине при пустых трибунах", - сообщил Ола.

Ранее чемпионат Франции был досрочно завершен после 28 туров из-за пандемии коронавируса. "Если наше обращение об отмене досрочного завершения чемпионата Франции будет безрезультатным, то другие команды, которые подойдут к матчам в полной готовности, не оставят шансов "Лиону" и ПСЖ в Лиге чемпионов", - добавил Ола.

Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены в марте. В парах 1/8 финала "Ювентус" - "Лион" и "Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания) и "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) был сыгран только первый матч. Первая встреча "Лиона" и "Ювентуса" завершилась домашней победой французского клуба со счетом 1:0.