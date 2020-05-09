{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Президент ФК "Лион" сообщил, что ответный матч ЛЧ с "Ювентусом" пройдет 7 августа

По словам Жана-Мишеля Ола, игра состоится при пустых трибунах
Президент футбольного клуба "Лион" Жан-Мишель Ола EPA/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Президент футбольного клуба "Лион" Жан-Мишель Ола
© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 9 мая. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и французским "Лионом" пройдет 7 августа в Турине без зрителей. Об этом заявил президент французского клуба Жан-Мишель Ола, комментарий которого приводит портал Football Italia со ссылкой на радиостанцию RTL.

На эту тему
Футбол вернется в мае. Когда возобновятся европейские чемпионаты

"Игра с "Ювентусом" пройдет 7 августа в Турине при пустых трибунах", - сообщил Ола.

Ранее чемпионат Франции был досрочно завершен после 28 туров из-за пандемии коронавируса. "Если наше обращение об отмене досрочного завершения чемпионата Франции будет безрезультатным, то другие команды, которые подойдут к матчам в полной готовности, не оставят шансов "Лиону" и ПСЖ в Лиге чемпионов", - добавил Ола.

Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены в марте. В парах 1/8 финала "Ювентус" - "Лион" и "Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания) и "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) был сыгран только первый матч. Первая встреча "Лиона" и "Ювентуса" завершилась домашней победой французского клуба со счетом 1:0.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
ММА
Эксперт: Гейджи может нокаутировать Фергюсона в поединке UFC
По словам спарринг-партнера Гейджи Тофика Мусаева, Фергюсон может поплатиться за малейшую ошибку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС