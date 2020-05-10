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В UFC подтвердили, что победитель боя Фергюсон - Гейджи встретится с Нурмагомедовым

Поединок между американскими бойцами состоится в ночь на воскресенье

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Победитель поединка между американскими бойцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи встретится с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом журналистам во время онлайн-конференции заявил президент UFC Дэйна Уайт.

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"Победитель боя встретится с Хабибом, это точно", - сказал Уайт.

Турнир UFC 249 состоится в американском Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Соревнования пройдут без зрителей, организация получила разрешения на проведение от властей штата и местной атлетической комиссии.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона планировался на 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка. Его заменил Гейджи.

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