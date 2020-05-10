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ММА

Олейник назвал важнейшей победу над бразильцем Вердумом на турнире UFC

Россиянин считает, что Вердум является легендой смешанных единоборств

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский боец Алексей Олейник назвал важнейшей свою победу над бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249. Комментарий Олейника ТАСС предоставила пресс-служба UFC.

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В ночь на воскресенье россиянин победил Вердума раздельным решением судей на турнире UFC 249 в американском Джексонвилле.

"Это очень много значит для меня, потому что вы можете бороться с одним парнем, двумя парнями, десятью парнями, но они не будут именитыми, - сказал Олейник. - Если вы бьетесь только с людьми без имени, у вас самого не будет имени. Но если вы деретесь с громкими именами, с легендами смешанных единоборств, такими как Алистер Оверим, Марк Хант, Фабрисио Вердум, вы будете подниматься на самые высокие места и получать все больше и больше боев с такими именами. Если вы хотите быть легендой, вам нужно сражаться с легендами".

"Я один из самых маленьких тяжеловесов, сегодня мой вес составлял 102 кг, а это мало. Есть такие большие парни, как Грег Харди и Фрэнсис Нганну. Даже если бы у меня была очень хорошая техника, я мог бы не выиграть, потому что они большие и сильные. Но я все еще здесь, я все еще в UFC, лучшем из лучших промоушенов в мире, и я не последний в этой организации", - добавил россиянин.

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Российский боец ММА Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Поединок в тяжелом весе завершился победой 42-летнего россиянина раздельным решением судей
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