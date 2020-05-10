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Российский боец Ян раскритиковал чемпиона UFC Сехудо

Он не считает поединок Сехудо против Круза боем чемпионского уровня

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян раскритиковал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо после боя с Домиником Крузом. Такое мнение Ян высказал после поединка, его комментарий ТАСС предоставила пресс-служба команды RCC.

Ранее Сехудо победил Круза техническим нокаутом во втором раунде. После боя чемпион UFC объявил о завершении карьеры.

"Круз принял бой на коротком уведомлении, поэтому я сомневался в его кондициях, все-таки это пятираундовый бой. Я понимал, что Сехудо фаворит. Я не впечатлен поединком, и тем более не впечатлен "клоуном". Я думаю, что рефери мог спокойно подождать несколько секунд до гонга", - сказал Ян.

"Это не бой чемпионского уровня. Сехудо давно было пора на пенсию - сегодня это было видно", - добавил боец.

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