Гейджи победил Фергюсона и проведет следующий бой против Нурмагомедова

ТАСС, 10 мая. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи одержал победу техническим нокаутом над соотечественником Тони Фергюсоном в бою за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Турнир UFC 249 прошел в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Бой в легкой весовой категории (до 70,3 кг) был остановлен в пятом раунде.

Теперь Гейджи должен встретиться в титульном бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Изначально на 19 апреля планировался бой Нурмагомедова и Фергюсона. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка. Его заменил Гейджи.

Фергюсон провел 29 боев, в 25 из которых одержал победу, на его счету четыре поражения. Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.