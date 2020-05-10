{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Гейджи победил Фергюсона и проведет следующий бой против Нурмагомедова

Американский боец завоевал временный титул UFC в легком весе
Джастин Гейджи AP Photo/Gregory Payan
Описание
Джастин Гейджи
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 10 мая. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи одержал победу техническим нокаутом над соотечественником Тони Фергюсоном в бою за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Турнир UFC 249 прошел в Джексонвилле (штат Флорида, США).

На эту тему
Уайт: Нурмагомедов проведет следующий поединок с победителем боя Фергюсон - Гейджи осенью

Бой в легкой весовой категории (до 70,3 кг) был остановлен в пятом раунде.

Теперь Гейджи должен встретиться в титульном бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Изначально на 19 апреля планировался бой Нурмагомедова и Фергюсона. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка. Его заменил Гейджи.

Фергюсон провел 29 боев, в 25 из которых одержал победу, на его счету четыре поражения. Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
ММА
Российский боец Петр Ян проведет поединок за титул чемпиона UFC
Обладатель титула UFC в легчайшем весе Генри Сехудо победил в воскресенье Доминика Круза и объявил о завершении карьеры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС