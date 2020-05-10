Олейник признался, что боялся заразиться коронавирусом на турнире UFC

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник заявил, что боялся заразиться коронавирусной инфекцией на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Об этом спортсмен рассказал ТАСС по телефону.

В воскресенье 42-летний россиянин победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей на турнире UFC 249 в американском Джексонвилле (штат Флорида). В субботу стало известно, что результат теста на коронавирус бразильского бойца Роналдо Соузы, который должен был принять участие в турнире, оказался положительным. Также выяснилось, что Соуза констатировал с Вердумом.

"Я боялся, что эту заразу домой принесу. Но раз уж так случилось, раз уж всех проверяли, не отказываться же было от боя. А так, да - опасался", - сказал Олейник.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 59 побед, 13 поражений и одна ничья.