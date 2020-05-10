Roland Garros может пройти без зрителей

"Мы не исключаем никаких вариантов. Попытаться отдать предпочтение одному из них сейчас - это была бы попытка все запутать, так как на данный момент нам сильно не хватает информации", - сказал глава федерации. В то же время он отметил, что "проведение турнира без зрителей позволило бы задействовать часть его экономической модели, в частности права на трансляцию и спонсорство". "Этим не следует пренебрегать", - подчеркнул Джудичелли.

Ранее было объявлено, что Открытый чемпионат Франции, проведение которого было запланировано в Париже на период с 25 мая по 7 июня, перенесен на осень в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Позднее издание Le Parisien сообщило, что старт 124-го по счету турнира будет отложен на одну неделю, соревнование начнется 27 сентября. "Начнется ли чемпионат 20 или 27 сентября - это мало что меняет", - сказал Джудичелли.

"Решение о переносе турнира мы приняли осознанно и со всей необходимой ответственностью. Могу даже сказать, что я принял его как "отец этого семейства". Открытый чемпионат Франции является движущей силой тенниса в стране, он питает действующих лиц этой экосистемы. Поэтому в такой ситуации мы в первую очередь думаем о них, о том, чтобы защитить их", - добавил президент теннисной федерации страны.