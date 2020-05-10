Шлеменко: Гейджи заслужил право провести бой против Нурмагомедова

В воскресенье Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в бою за временный титул UFC. Следующий поединок он обязан провести против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

"У панчера (нокаутера - прим. ТАСС) всегда есть шанс, - сказал Шлеменко. - Гейджи вернулся после двух поражений и стал временным чемпионом. С Хабибом ему будет удобнее драться, ведь раньше он все время летел вперед и получал в ответ, а Хабиб вряд ли будет с ним постоянно боксировать. Хотя мы знаем, что Хабиб может ударить".

"Хабиб будет бороться, а вот Гейджи мы с борцами такого уровня не видели. В любом случае Гейджи заслужил, и это будет интересно", - добавил собеседник агентства.

Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил. В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.