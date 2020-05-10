Шлеменко: Фергюсону не нужно завершать карьеру

В воскресенье Фергюсон проиграл Гейджи техническим нокаутом в пятом раунде в бою за временный титул UFC. Изначально соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, однако он не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса, а позднее и сам турнир был перенесен.

"Фергюсона жалко, риск его не оправдался, - сказал Шлеменко. - Нет, конечно, почему ему надо заканчивать? Правда, не понимаю, зачем ему два раза надо было скидывать вес. Но с учетом непростой подготовки с перестроениями он выглядел нормально и не был беспомощным".

"На него сейчас могут наброситься, мол, он старый. Но я не вижу здесь смысла ему заканчивать. Возможно, с Хабибом ему было бы проще драться", - добавил собеседник агентства.

36-летний Фергюсон провел 29 боев, в 25 из которых одержал победу, на его счету четыре поражения.