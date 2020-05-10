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Промоутер Гаджиев рассказал, чем Гейджи опасен для Нурмагомедова

По его словам, опасность будет каждый раз в начале раунда, поскольку американец плотно бьет и идет вперед
Камил Гаджиев Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Камил Гаджиев
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Джастин Гейджи будет представлять опасность для обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова только в начале раундов. Такое мнение ТАСС высказал российский промоутер Камил Гаджиев.

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Гейджи в воскресенье победил американца Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде и стал временным чемпионом организации в легком весе. Планируется, что следующий бой Гейджи проведет против обладателя полноценного титула Нурмагомедова.

"Бой с Гейджи будет примерно похож на поединок с [Конором] Магрегором, - сказал Гаджиев. - Опасность будет каждый раз в начале раунда, поскольку Гейджи плотно бьет и идет вперед. Но как только Хабиб будет переводить бой в партер, то сразу же будет доминировать. Вопрос только в том, сумеет ли Хабиб перевести раньше, чем в него попадут".

"Думаю, что сумеет. Хабиб - фаворит. А Гейджи пуст и хорошо борется, но делает это до определенного уровня", - добавил собеседник агентства.

Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил. В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.

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