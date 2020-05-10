Мотылев: сборная Китая является фаворитом финала Кубка наций по шахматам

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Китая является фаворитом финала Кубка наций по шахматам, так как имеет сильное преимущество на женской доске. Такое мнение ТАСС высказал капитан российской сборной Александр Мотылев.

В финал, который пройдет в воскресенье, вышли команды Китая и США, занявшие на групповом этапе первое и второе места соответственно. Американская команда по дополнительным показателям опередила сборную Европы. Четвертой стала сборная России, пятой - сборная Индии, последнее место заняла команда "остального мира".

"Фаворитом в финале будет сборная Китая. Если на мужских досках американская команда не уступает, то на женской у Китая громадный перевес", - сказал Мотылев.

По мнению Мотылева, онлайн-турниры уступают по качеству партий привычным шахматам. "Мы видели супертурнир, который проводил Магнус Карлсен, видим Кубок наций, пока качество партий уступает обычным шахматам. Не знаю причину этого, довольно много ошибок совершают сильные шахматисты. С другой стороны, надо быть довольным, что в этой ситуации мы можем хоть как-то существовать, в отличие от других видов спорта".

Все встречи проходят с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований - $180 тыс.