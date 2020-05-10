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Влияние коронавируса на спорт

ПФЛ продолжит обсуждать с клубами будущее сезона после 12 мая

Ранее совет лиги пришел к выводу, что возобновление сезона в первенстве Олимп-ПФЛ является затруднительным
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьего по силе дивизиона чемпионата России, продолжит совещания с клубами лиги о будущем сезона-2019/20 после 12 мая. Об этом ТАСС сообщил президент ПФЛ Андрей Соколов.

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1 мая пресс-служба ПФЛ сообщила о том, что совет лиги по итогам совещания пришел к выводу, что возобновление сезона в первенстве Олимп-ПФЛ является затруднительным. Соревнования были остановлены из-за пандемии коронавируса решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в середине марта. На следующий день Соколов сообщил ТАСС о том, что лига обратится в клубы для того, чтобы получить от них мнение по вопросу возобновления первенства Олимп-ПФЛ. Оно будет представлено на заседании исполкома РФС, которое состоится 15 мая.

"Мы планируем общаться с клубами на предмет текущего положения дел, - сказал Соколов. - Отсюда будем исходить [в вопросе] возможности завершить сезон. Никто не дает никаких прогнозов, как можно их давать? У нас идет рабочий процесс, закончатся формальные выходные - будем связываться с клубами".

"После 12 мая продолжится общение совещательного характера", - добавил президент ПФЛ.

Турнир в Олимп-ПФЛ проводится в пяти группах: "Запад", "Центр", "Юг", "Урал-Поволжье", "Восток". На Западе лидером является столичный "Велес", в Центре - брянское "Динамо", на Юге - "Волгарь", в зоне "Урал-Поволжье" - "Акрон", на Востоке - "Иртыш".

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Влияние коронавируса на спорт
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