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Футбол во Франции

Головин стал третьим в голосовании L'Equipe на лучшего плеймейкера чемпионата Франции

Лучшим на данной позиции стал Килиан Мбаппе из ПСЖ
Александр Головин EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Александр Головин
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 10 мая. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин занял третье место в голосовании на лучшего плеймейкера в символической сборной прошедшего сезона чемпионата Франции по версии L'Equipe. Символическая сборная представлена на сайте журнала.

Лучшим на данной позиции стал Килиан Мбаппе из ПСЖ, который набрал 56% голосов, вторым стал Димитри Пайет из "Марселя" (34%), за Головина проголосовали 6% респондентов, четвертое место в списке претендентов занял Флоран Молле из "Монпелье" (4%).

Полностью команда сезона выглядит следующим образом: вратарь - Стив Манданда ("Марсель"), защитники - Лео Дюбуа ("Лион"), Тьяго Силва, Маркиньос, Хуан Бернат (все - ПСЖ), полузащитники - Анхель Ди Мария, Марко Вератти, Неймар (все - ПСЖ), Эдуарду Камавинга ("Ренн"), нападающие - Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Виссам Бен Йеддер ("Монако").

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после 28 туров, победителем признали ПСЖ. В завершившемся сезоне Головин провел 25 матчей в чемпионате Франции, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Головин перешел в "Монако" в июле 2018 года из московского ЦСКА. В составе сборной России Головин провел 33 игры, пять раз поразив ворота соперника и отдав 10 голевых передач.

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