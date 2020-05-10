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Сборные по хоккею

СМИ: Ржига может вернуться в тренерский штаб сборной Чехии по хоккею на один турнир

Тренер может завершить с командой сезон Евротура, последний этап которого был перенесен на август из-за пандемии коронавируса и должен состояться в Чехии

ТАСС, 10 мая. Новый главный тренер сборной Чехии по хоккею Филип Пешан предложил бывшему наставнику команды Милошу Ржиге вернуться в тренерский штаб на один турнир. Об этом сообщает портал iSport.cz.

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Пешан сменил Ржигу на посту главного тренера сборной 5 мая. Подразумевается, что Пешан даст Ржиге завершить с командой сезон Евротура, последний этап которого был перенесен на август из-за пандемии коронавируса и должен состояться в Чехии. После трех этапов чехи лидируют в таблице, набрав 16 очков.

"Филип сделал мне предложение и дал его обдумать. И я хочу ему ответить, что я командный игрок и будет странно мне там быть одному без моего тренерского штаба. Я понимаю его желание, но мне это не кажется правильным", - заявил Ржига.

Ржига возглавлял команду с лета 2018 года, сменив на этом посту Йозефа Яндача. Под руководством Ржиги команда стала четвертой на чемпионате мира - 2019, уступив в матче за третье место россиянам. По результатам Евротура сезона-2018/19 сборная Чехии набрала 14 очков и заняла последнее, четвертое место.

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