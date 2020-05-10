Тренер "Сочи" назвал эпидемиологическую ситуацию главной сложностью в вопросе рестарта РПЛ

Проведение чемпионата России было приостановлено 17 марта из-за пандемии коронавируса, когда было сыграно 22 тура из 30 запланированных. 1 апреля, учитывая эпидемиологическую обстановку, Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. В конце апреля на общем собрании клубов РПЛ были озвучены ориентировочные сроки возобновления турнира - 21 или 28 июня.

"Пока не можем разобраться, насколько реально возобновление чемпионата, - сказал Федотов. - Думаю, из того, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, все станет ясно. Узнаем сроки [возможного возобновления чемпионата] - 21 или 28 июня. Вопрос в подготовке команды - когда разрешат тренироваться в полном объеме".

"Сейчас все команды на самоизоляции, тренируются в индивидуальном режиме. От того, сколько времени будет в нашем распоряжении, две или три недели, будем отталкиваться, когда у нас будет информация о том, когда мы сможем приступить к тренировкам. У нас Миха Мевля находится у себя на родине (в Словении - прим. ТАСС), по прибытии он две недели должен будет находиться на самоизоляции. Как это (возвращение легионеров в Россию) будет выглядеть, ведь пока авиасообщение у нас закрыто", - добавил главный тренер "Сочи".

По мнению Федотова, основной сложностью при возобновлении чемпионата станет разная эпидемиологическая обстановка в регионах, в которых выступают команды премьер-лиги. "Наверное, главная сложность кроется в том, что в разных регионах разная обстановка - у нас, в Краснодарском крае в районе Сочи и Адлера, все достаточно спокойно. Знаем, что в Москве и Санкт-Петербурге продлили режим самоизоляции до 31 мая. Здесь кроется самое сложное - когда откроются гостиницы, когда восстановится инфраструктура", - резюмировал собеседник агентства.

Вопрос о возобновлении чемпионата будет рассмотрен на заседании исполкома РФС, которое пройдет 15 мая. "Сочи" после 22 туров занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.