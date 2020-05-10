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Лига чемпионов

В УЕФА опровергли информацию о проведении матча Лиги чемпионов 7 августа

Ранее президент "Лиона" заявил, что дата матча его команды против "Ювентуса" уже назначена

ТАСС, 10 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не принимал официальных решений относительно сроков проведения каких-либо матчей Лиги чемпионов. Комментарий представителя УЕФА приводит DPA.

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Ранее президент французского "Лиона" заявил, что ответная встреча его команды против итальянского "Ювентуса" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов назначена на 7 августа.

"Ничего не решено, вообще ничего", - ответили в УЕФА на вопрос о возобновлении Лиги чемпионов.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи. Первая встреча "Лиона" и "Ювентуса" завершилась домашней победой французского клуба со счетом 1:0.

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