Тактаров: Нурмагомедову будет психологически проще готовиться к бою с Гейджи

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагометову будет психологически проще подготовиться к поединку с Джастином Гейджи, чем к бою с Тони Фергюсоном. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров.

Гейджи в воскресенье победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 и стал временным чемпионом организации в легком весе. Планируется, что следующий бой Гейджи проведет против обладателя полноценного титула Нурмагомедова. UFC неоднократно планировал поединки между Нурмагомедовым и Фергюсоном, но каждый раз они отменялись. 18 апреля бойцы должны были сразиться за звание чемпиона на турнире UFC 249, но Нурмагомедов отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил Гейджи.

"Думаю, что к Гейджи ему будет психологически легче готовиться, потому что с Тони был какой-то психологический стопор. Бывает иногда, что человек даже не настолько силен, что мы сегодня и увидели, но у тебя какой-то стопор и все. Просто на психологическом уровне это чувствуется", - считает Тактаров.

"Не знаю, как Гейджи ведет себя в партере, какая у него будет борьба. Уши у него, конечно, все переломаны, но это не показатель. Прогнозы делать действительно пока сложно, я не видел, как он борется. Тем более как он борется с сильными соперниками", - отметил Тактаров.

Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил. В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.