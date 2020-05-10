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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: чемпионат мира по велоспорту на шоссе может пройти в ноябре на Ближнем Востоке

Турнир запланирован на период с 20 по 27 сентября в Швейцарии

ТАСС, 10 мая. Руководство Международного союза велосипедистов (UCI) из-за коронавируса может перенести проведение чемпионата мира по велоспорту на шоссе на Ближний Восток. Об этом сообщает газета Marca.

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Соревнования запланированы на период с 20 по 27 сентября в Швейцарии. Оргкомитет турнира не уверен в возможности проведения чемпионата мира в Швейцарии в полноценном виде из-за пандемии коронавируса.

"Мы должны смириться с текущей ситуацией, из уважения к тем, кто борется с коронавирусом каждый день. Чемпионат мира - это шоу в мире велоспорта, но его проведение не должно состояться любой ценой. Мы должны быть последовательны с принятием решений", - заявил председатель оргкомитета Грегори Дево.

По информации источника, UCI рассматривает проведение чемпионата в ноябре в Омане, Катаре или ОАЭ. В таком случае Швейцария примет чемпионат мира в 2026 или 2027 году.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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