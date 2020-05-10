Дворкович: FIDE довольна проведением Кубка наций и будет продолжать подобную практику

Кубок наций, который проходил в режиме онлайн, завершился в воскресенье. В суперфинале команда Китая сыграла вничью со сборной США со счетом 2:2. Согласно регламенту, в случае ничьей победителем признается сборная, набравшая большее количество баллов в круговом турнире. Китайские шахматисты набрали 17 очков, сборная США - 13.

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) довольна тем, как прошел Кубок наций, и планирует продолжить практику проведения онлайн-турниров. Об этом ТАСС рассказал глава FIDE Аркадий Дворкович.

"Играть в шахматы онлайн можно так же, как вживую".

"Играть в шахматы онлайн можно так же, как вживую". Дворкович о турнирах FIDE и пандемии

"Кубок наций завершился победой фаворитов. По изначальным раскладам было понятно, что сборная Китая будет в числе первых, она сыграла очень уверенно - только в последнем туре проиграли американцам и в финале с ними и встретились, - сказал Дворкович. - Китаю было достаточно сыграть вничью, чтобы победить, так все и завершилось. Но интрига сохранялась: американцы дали настоящий бой, все решалось на последних ходах".

"Мы довольны тем, как прошел турнир. Зрителей было очень много - особенно в Китае. Сегодня, по нашим данным, аудитория составила около 700 тыс. человек на одном из каналов - это большие цифры. Так что будем продолжать", - заключил президент FIDE.

Российские шахматисты Александра Горячкина, Ольга Гиря, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Владислав Артемьев и Дмитрий Андрейкин заняли четвертое место. Третьей стала команда Европы, пятой - сборная Индии, последнее место заняла команда "остального мира".

Все встречи турнира проходили с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований составил $180 тыс. Сборная Китая стала обладателем $48 тыс., сборная США - $36 тыс.