Безуглов: ни один футболист в РПЛ не заразился коронавирусом, сезон можно доиграть

ТАСС, 10 мая. Никто из футболистов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) не был инфицирован коронавирусом, чемпионат сезона-2019/20 можно попытаться доиграть, соблюдая все меры безопасности. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказал врач сборной России Эдуард Безуглов.

Российский футбольный союз (РФС) приостановил все соревнования до 31 мая. Клубы премьер-лиги провели по 22 матча из 30.

"Ситуация непростая, есть определенные группы риска. РФС и РПЛ прилагают усилия, чтобы чемпионат был возобновлен, идут консультации с ведомствами, РФС принимает максимальные меры. В этой ситуации РФС совместно с профильным ведомством разработал специальный регламент. На данный момент ни один российский футболист не заразился коронавирусом, можно попытаться доиграть чемпионат, соблюдая все меры безопасности", - считает Безуглов.

Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться судьба сезона, состоится 15 мая.