РФС считает высокими шансы на возобновление чемпионата России

ТАСС, 10 мая. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев считает высокими шансы на возобновление чемпионата России. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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"Шансы на то, что футбол вернется, высокие. Мы делаем все, чтобы это произошло, чтобы РПЛ запустилась вновь", - сказал Алаев.

"Мы все настроены на то, что футбол должен вернуться. Прекрасно понимаем, что последнее слово за государством, но мы должны сделать все для того, чтобы вернуть футбол как можно быстрее", - добавил генсек РФС.

Все футбольные соревнования в стране приостановлены до 31 мая. РПЛ рассчитывает возобновить чемпионат 21 или 28 июня. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться судьба сезона, состоится 15 мая.