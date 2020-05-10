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Шахматные турниры

Дворкович: российские шахматисты не смогли составить конкуренцию лидерам на Кубке наций

Отечественные шахматисты заняли на турнире четвертое место
Глава FIDE Аркадий Дворкович Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава FIDE Аркадий Дворкович
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России не смогла составить конкуренцию лидерам на Кубке наций по шахматам. Такое мнение ТАСС высказал глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Кубок наций, который проходил в режиме онлайн, завершился в воскресенье. Российские шахматисты Александра Горячкина, Ольга Гиря, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Владислав Артемьев и Дмитрий Андрейкин заняли на турнире четвертое место. Победу в Кубке наций одержала команда Китая.

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"К сожалению, сборная России не смогла составить конкуренцию лидерам. Может быть, состав был не достаточно оптимальным, - считает Дворкович. - Кто-то не смог в должной мере настроиться. В общем, не сложился турнир для российской сборной".

Дворкович на турнире являлся капитаном сборной "остального мира", которая стала последней. "Что касается сборной, которую я возглавлял как капитан, то по рейтингу мы были последними, но боролись в каждом матче и где-то были шансы подняться чуть выше, - отметил глава FIDE. - Но я доволен, был настоящий командный дух, все друг друга поддерживали. Те четыре очка, которые команда набрала, - это хорошо".

Все встречи турнира проходили с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований составил $180 тыс.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичШахматные турниры
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