Директор по маркетингу РПЛ: большинство клубов лиги выступают за доигровку сезона

ТАСС, 10 мая. Большинство клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают за завершение текущего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.

Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных.

"Мы в последние недели ведем работу с коллегами из РФС по возобновлению матчей без зрителей, возобновлению тренировочного процесса. Мы настраиваемся на то, чтобы провести чемпионат, лига хочет завершить сезон, РФС нас в этом поддерживает, - сказал Савин. - Надеюсь, органы власти нас поддержат. Большинство клубов за то, чтобы сезон был доигран".

Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая. Общее собрание РПЛ пройдет после исполкома РФС.