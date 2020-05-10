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Футбол в России

РФС согласует документ о возобновлении РПЛ с Минспортом и Роспотребнадзором

Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая
Генсек РФС Александр Алаев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генсек РФС Александр Алаев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 10 мая. Российский футбольный союз (РФС) согласует документ о возобновлении Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с Министерством спорта РФ и Роспотребнадзором. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных.

"Мы взяли лучшую практику из немецкой и швейцарской лиг. Сейчас будем согласовывать документ [о возобновлении сезона] с профильными ведомствами - Минспортом и Роспотребнадзором. Надеемся успеть согласовать все до 15 мая, у нас другого выбора особо нет", - отметил Алаев.

Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая.

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