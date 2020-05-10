РФС может отложить вступительные экзамены для обучения на тренерскую лицензию Pro

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вступительные экзамены для тренеров, желающих поступить на обучение для получения тренерской лицензии Pro, из-за пандемии коронавируса могут отложить. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза, спортивный директор РФС Андрей Лексаков.

В воскресенье старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сообщил в эфире "Матч ТВ", что экзамены планировались на 10 июня. Из-за отсутствия лицензии Мусаев не может активно руководить командой во время матчей.

"Мусаев будет поступать на обучение для получения лицензии Pro, но когда будет экзамен, в условиях пандемии не понятно. Экзамены будут обязательно, они должны проходить очно, в онлайн-формате они пройти не могут. Планировали вступительные экзамены 10 июня, но в связи с сегодняшними условиями, возможно, будут в другие сроки", - сказал Лексаков.

Лицензии Pro пока не имеет и тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич, а также возглавлявший "Рубин" Роман Шаронов.