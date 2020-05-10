"Зенит" не ведет переговоры с "Наполи" о трансфере футболиста Азмуна

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" не ведет переговоры с итальянским "Наполи" и другими клубами по продаже иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Ранее итальянское издание Corriere dello Sport сообщило о том, что "Наполи" рассматривает возможность приобретения 25-летнего форварда у лидера Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Отмечается, что скауты итальянского клуба уже посещали Россию и просматривали игрока.

"Переговоры по Азмуну ни с "Наполи", ни с каким другим клубом мы не ведем, - сказал Медведев. - Это еще один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах. Сейчас у нас одна забота - доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот нет".

Азмун выступает за "Зенит" с зимы 2019 года. В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 29 матчах в разных турнирах, забив 14 мячей.

Проведение чемпионата России было приостановлено 17 марта из-за пандемии коронавируса, когда было сыграно 22 тура из 30 запланированных. 1 апреля, учитывая эпидемиологическую обстановку, Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. В конце апреля на общем собрании клубов РПЛ были озвучены ориентировочные сроки возобновления турнира - 21 или 28 июня. Вопрос о возобновлении чемпионата будет рассмотрен на заседании исполкома РФС, которое пройдет 15 мая.

"Зенит" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Отрыв от располагающегося на второй строчке московского "Локомотива" составляет девять очков.