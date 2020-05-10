Боец UFC Фергюсон не получил серьезных травм в поединке с Гейджи

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон не получил серьезных травм в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против соотечественника Джастина Гейджи. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

Фергюсон проиграл Гейджи техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США, штат Флорида). После поединка глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Фергюсон был отправлен в больницу.

"Тони не получил серьезных травм, разве что ушибы. Он уже готов идти дальше и начать готовиться к следующему бою", - сказал собеседник агентства.

На счету Фергюсона 25 побед и четыре поражения. Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.